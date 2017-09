Waarom Kate volgens de traditie eigenlijk geen borstvoeding mag geven

Kate Middelton is in verwachting van haar derde kindje. Naar verluidt heeft ze prins George en prinses Charlotte in de eerste maanden borstvoeding gegeven. Net als Diana destijds bij William en Harry heeft gedaan. Toch was borstvoeding niet altijd een gegeven in de Britse koninklijke familie.

Ooit was borstvoeding geven zelfs compleet ongehoord aan het Britse hof. Volgens de Telegraph vond koningin Victoria (zij regeerde van 1837 tot 1901) het idee van borstvoeding verwerpelijk. Het zou intelligente en verfijnde jonge dames ‘ruïneren’.

Persoonlijke keuze

Tegenwoordig is het wel of niet geven van borstvoeding een persoonlijke beslissing van de kersverse royal moeders.

Verklapt

Hoe lang Kate al zwanger is, is niet bekend gemaakt, maar dat ze eind juli al zwanger was, is een ding wat zeker is. Want op déze manier verklapte ze het nieuws al een beetje.

