Kate en William steken de handen uit de mouwen voor de Week van de Vrijwilliger

Van 1 tot en met 7 juni is het in Engeland de Week van de Vrijwilliger. Ter ere van deze week steken Kate en William de handen uit de mouwen en deelt koningin Elizabeth een bijzondere boodschap.

Ook onthullen de hertog en hertogin van Cambridge speciaal voor de Week van de Vrijwilliger een nieuwe privéfoto van hun gezin.

Videogesprekken

Kate en William zetten in deze week een aantal organisaties in het zonnetje. Dit doen ze door hun dankbaarheid uit te spreken naar deze organisaties in bijzondere videogesprekken met de medewerkers. Op het Instagramaccount Kensington Royal deelt het koninklijke echtpaar een compilatie van deze videogesprekken.

Vrijwilligerswerk

Bij deze post schrijven ze dat prins William onlangs vrijwilligerswerk heeft gedaan voor Shout85258. Dit is een crisislijn voor mensen met psychische problemen, die in 2019 door de royals werd opgericht. Dit is niet het enige vrijwilligerswerk dat het echtpaar de afgelopen tijd gedaan heeft. Kate en William hebben ook maaltijden verpakt en bezorgd aan geïsoleerde gepensioneerden in de buurt van Sandringham.

Nieuwe foto

Ter ere van de Week van de Vrijwilliger hebben Kate en William ook een nieuwe privéfoto van hun gezin naar buiten gebracht. Dit deden ze ook op het Instagramaccount Kensington Royal. Op de foto is te zien hoe prins William een paraplu boven zijn zoon George en dochter Charlotte houdt. Kate heeft het kiekje geschoten. Bij de foto schrijven ze: “Nu we het einde van de Week van de Vrijwilliger naderen is het een genoegen voor de hertog en hertogin van Cambridge om een nieuwe foto te delen, gemaakt door de hertogin, terwijl ze een rol speelden in de nationale vrijwilligersinspanningen.”

Boodschap van Elizabeth

Ook queen Elizabeth laat in deze bijzondere week van zich horen. Op het Instagramaccount van The Royal Family deelt ze een boodschap aan alle vrijwilligers. Ze schrijft: “Nu het einde van de Week van de Vrijwilliger nadert, is het inspirerend om terug te kijken naar de duizenden mensen die met hun daad van vrijgevigheid en vriendelijkheid zoveel bereikt hebben voor het algemeen belang. Ik heb met interesse gevolgd hoe mannen en vrouwen van over de hele wereld, inclusief mijn eigen familie, hebben geholpen en zich hebben gerealiseerd hoe belangrijk de rol van de vrijwilliger is. Ik wens iedereen die zich zo onbaatzuchtig inzet voor anderen het allerbeste toe”.

