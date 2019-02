Kate en William inspireren bekende sterren met déze opvoedtip

Kinderen opvoeden is niet altijd even eenvoudig dus tips van andere ouders zijn altijd welkom. Zeker wanneer je een grote ster bent en je kleintjes opgroeien in de spotlights. Daar weten Kate en William natuurlijk alles van.

Met drie kleine kinderen hebben Kate en William de afgelopen jaren al flink wat ervaring opgedaan op het gebied van opvoeden. De twee zullen zeer waarschijnlijk wel wat hulp krijgen van een nanny (of twee), maar toch is het vast niet makkelijk om drie kinderen op te voeden terwijl ze zo in de spotlights staan. Daarom zijn er sterren die de manier van opvoeden van de royals sterk in de gaten houden.

Door je knieën

Actrice Anne Hathaway heeft met haar man Adam een 2-jarige zoon. Zo’n klein jochie kan flink wat drukte met zich meebrengen, dus de actrice was erg blij toen ze van niemand minder dan Kate en William een tip kreeg voor de opvoeding van haar zoontje. In een recent interview verklapt de actrice: “William en Kate gaan door hun knieën wanneer ze met hun kinderen praten zodat de kinderen zich gehoord voelen. Dat vind ik fantastisch, daarom ben ik dat ook gaan doen bij Jonathan.” Door op deze manier met de kleintjes te praten, krijgen ze het idee dat ze kunnen zeggen wat ze willen en er ook echt naar ze geluisterd wordt. En dat is heus niet alleen handig voor de toekomstige koning van Engeland.

Bron: Purewow.com. Beeld: Kensington Palace.