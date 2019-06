Dit is de vreemde kledingregel waar Kate zich aan moet houden

Wat Kate Middleton ook aantrekt, ze weet er altijd mensen mee te inspireren. Regelmatig kiest de hertogin voor een chique jas, die ze zelfs wanneer het zonnetje gaat schijnen niet uit doet.

Kate stemt haar jas eigenlijk altijd af op de rest van haar outfit, maar die outfit die ze onder de jas draagt, zien we maar zelden. Ook koningin Elizabeth en Meghan Markle trekken hun jas, zelfs binnen, vaak niet uit. Dat heeft alles te maken met de etiquette.

Achter de schermen

Volgens de etiquette is het namelijk niet netjes voor een vrouw met de status van Kate en Meghan om hun kleding in het openbaar uit te trekken, ook al is de kleding onder de jas net zo netjes als de jas zelf. Mochten de koninklijke dames het toch warm krijgen, dan is het wel toegestaan om ergens achter de schermen hun jas even snel uit te trekken.

Bron: Graziadaily.co.uk. Beeld: Getty