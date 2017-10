Kate Middleton verklapt in welke maand ze haar 3e kindje verwacht

Prins William en Kate (beide 35 jaar) zijn open geweest over de zwangerschap van Kate.

Vandaag laat het koninklijke stel weten dat ze hun 3e kindje verwachten in april. Dat betekent dat de hertogin momenteel ongeveer 3, 4 maanden zwanger is. Of het kindje begin of juist eind april wordt verwacht, is niet bekend.

Titel

Op Twitter staat de officiële mededeling van Kensington Palace: “De hertog en hertogin zijn verheugd om iedereen te laten weten dat ze hun baby in april 2018 verwachten”. En wat hebben ze al een prachtig gezinnetje. Prins George is nu 4 jaar oud en prinses Charlotte is 2 jaar. Het 3e kindje wordt de 5e Britse troonopvolger; na Charles, William, George en Charlotte. Alle kinderen van het stel krijgen de titel prins of prinses.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 oktober 2017

Bron: Metro UK. Beeld: ANP