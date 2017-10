Dít hebben Kate Middleton en Meghan Markle écht met elkaar gemeen

Kate en Meghan lijken niet veel op elkaar, maar toch is er iets wat hen verbindt.

Het zou zomaar eens kunnen dat ze binnenkort allebei deel uitmaken van de Britse koninklijke familie.

Zelf komen ze beiden uit een redelijk normaal gezin. Wat opvallend is, is dat ze allebei een moeder hebben die stewardess was. Carole Middleton (62) en Doria Ragland (69) werkten beiden keihard om een mooie toekomst voor hun dochters te garanderen. Carole Middleton werkte drie jaar voor British Airways voor ze zwanger raakte van Kate. Doria ging na de scheiding van Meghans vader aan de slag als stewardess. Beiden zijn ze inmiddels met dit werk gestopt.

Meghan en haar moeder:

Kate en haar moeder:

