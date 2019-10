Waarom Kate Middleton altijd 2 stoelen in het vliegtuig nodig heeft

Kate Middleton vliegt natuurlijk als hertogin van Cambridge van hot naar her. Maar wat opvallend is, is dat ze het liefst altijd 2 vliegtuigstoelen tot haar beschikking wil hebben.

En nee, het heeft niets met privacy te maken.

Advertentie

Goede reden

Je zou misschien denken dat alle Britse royals een privéjet gebruiken, maar niets is minder waar. Prins William, zijn vrouw Kate en hun 3 kinderen boeken regelmatig een vlucht bij een goedkope vliegmaatschappij. In dat geval boekt Kate er altijd een extra stoel bij en daar heeft ze een goede reden voor.

Verklapt

In de Engelse documentaire Secrets of the royal flight onthulde koninklijke correspondent Emily Andrews dat de hertogin van Cambridge regelmatig een reserve stoel boekt om haar kleren aan op te hangen, zodat ze niet kreuken. Je kunt natuurlijk wel verwachten dat ze niet zomaar in het ruim worden gegooid bij alle andere spullen.

Netjes

Het is natuurlijk belangrijk dat Kate er altijd uitziet om door een ringetje te halen. Het kan maar zo gebeuren dat de hertogin onverwachts gefotografeerd wordt of gelijk naar een afspraak moet zodra ze het vliegtuig uitstapt. Dan is het handig als je kleding klaar is om gedragen te worden en niet eerst nog gestreken of gestoomd hoeft te worden. Daarom vindt ze het fijn om haar kleding aan de vliegtuigstoel naast haar te hangen, zodat het niet kreukt. En groot gelijk heeft ze!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Red Online. Beeld: ANP