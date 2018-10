Actrice haalt om déze reden flink uit naar Kate Middleton

Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, ziet er áltijd uit om door een ringetje te halen, zélfs als ze een paar uur daarvoor bevallen is.

En dat is precies waar Britse actrice Keira Knightley kritiek over heeft geuit. Ze valt over ‘de manier waarop de kersverse moeder zich in 2015, slechts enkele uren na de geboorte van haar dochter Charlotte, in jurk en met het haar in de krul toonde aan het publiek’.

Vlekkeloze voorkomen

Waarom de actrice hier kritiek op heeft? Kate zou met haar vlekkeloze voorkomen de ‘bloederige realiteit’ die een bevalling mee zich meebrengt, verbergen. Aldus Keira Knightley in een artikel in het boek Feminists Don’t Wear Pink (and other lies). In het artikel vergelijkt de actrice haar bevalling (en het verblijf in het ziekenhuis) met die van de royals.

“Laat het slagveld vooral niet zien”

“Zij verliet zeven uur later het ziekenhuis met een opgemaakt gezicht en op hoge hakken”, schrijft Knightley. Het gezicht dat de wereld wil zien.” Iets wat ver van de werkelijkheid ligt volgens de actrice. “Het verbergt onze pijn, ons uitgeputte lichaam, onze lekkende borsten, onze hormonen die door het lichaam gieren.” De actrice vervolgt: “Zie er mooi uit, zie er stijlvol uit, laat het slagveld vooral niet zien, Kate.”

Zo zag Kate eruit, vlak na de bevalling van hun tweede kindje, dochter Charlotte:

Ook na de geboortes van George (2013) en Louis (afgelopen april) verscheen Kate na een paar uur fris en fruitig op de trap van het ziekenhuis. De reacties daarop waren wisselend: sommigen vonden het mooi om te zien hoe Kate zich zo stijlvol presenteerden, anderen vonden dat het beeld onrealistisch was.

