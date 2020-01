Kate Middleton onthult: kunnen we binnenkort een 4e baby verwachten?

Het Britse koningspaar William en Kate heeft nu 3 kinderen: George, Charlotte en Louis. Komt daar binnenkort een 4e kind bij? Kate deed daar onlangs een verrassende uitspraak over.

Afgelopen woensdag waren Kate en William in de Engelse stad Bradford om vertegenwoordigers van diverse geloofsgemeenschappen en maatschappelijke organisatie te bezoeken. Fans van het Britse koningshuis hadden geluk: Kate kwam nog even een praatje maken.

Een 4e kind?

People laat weten dat Kate met een van deze fans, de 25-jarige Josh, in gesprek raakte over de kinderen. Josh vertelde de hertogin dat hij bij alle 3 de geboortes van haar kinderen een kaart had gestuurd. Ook de vraag of er nog een 4e kind komt, kwam in het gesprek ter sprake. Voor alle royal-fans die hierop gehoopt hadden, is het antwoord teleurstellend: nee, er komt waarschijnlijk niet nóg een kind.

William wil niet

De reden hiervoor? William zou het niet willen. Kate vertelde de fan: “Het is onwaarschijnlijk dat er een 4e kind komt, ik denk niet dat William dat wil.” Geen gezinsuitbreiding voor het Britse koningspaar, dus. Opmerkelijk, want toen Kate vorig jaar met William in Noord-Ierland was, liet ze fans ter plekke nog weten dat ze zich bij het zien van een schattige 5 maanden oude baby broody voelde. Het Engelse woord ‘broody’ laat zich in het Nederlands het beste vertalen als het hebben van ‘rammelende eierstokken’. Nu lijkt het er dus op dat William deze gevoelens niet met haar deelt.

Bron: Nu.nl. Beeld: Brunopress