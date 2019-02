Door deze jas wordt Kate Middleton vergeleken met Assepoester én Mary Poppins

Kate Middleton draagt tijdens haar werkbezoek aan Noord-Ierland een mantel die wel erg tot de verbeelding spreekt. Ze lijkt namelijk een echte sprookjesprinses.

Met de hemelsblauwe cape doet ze haar fans namelijk direct denken aan Assepoester, die natuurlijk een jurk in precies dezelfde kleur draagt.

Advertentie

Mary Middleton

De vergelijking met de beeldschone Assepoester kan Kate dus al in haar zak steken. Maar er wordt nóg een overeenkomst gezien met een Disney-figuur… namelijk Mary Poppins. Niet om de kleur, maar de vorm van de jas: de lengte en die cape over de schouders. Hoe dan ook: zowel de kleur als het model staan de hertogin prachtig.

Biertjes tappen

Dat Kate er zo fris uitziet op deze foto’s is nog best verwonderlijk, want woensdagavond was het een latertje geworden. De Britse royal liet haar beste tapkunsten zien achter een bar in een Ierse pub, waar ze een perfect biertje inschonk. Dat deed ze in een jurk die minstens zo Assepoester-achtig was.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Marie Claire US. Beeld: Brunopress