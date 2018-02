Prachtig: Kate Middleton gespot met flinke babybuik

Gisteravond waren Kate Middleton en William aanwezig bij British Academy Film Awards in de Royal Albert Hall in Londen. Kate had een prachtige jurk aan waarin haar babybuik voor het eerst echt goed te zien is.



Wanneer Kate precies is uitgerekend, is niet bekend. We weten alleen dat het ergens in het voorjaar is. Met nog maar een paar maanden te gaan, is de babybuik ook al steeds beter te zien. Helemaal in de mooie groene jurk die ze droeg:

This evening The Duke and Duchess of Cambridge are attending the EE British Academy Film Awards at the Royal Albert Hall. pic.twitter.com/AfKWk2xUSC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 februari 2018

The Duke presented Sir Ridley Scott with the Academy Fellowship and, after the ceremony, joined The Duchess to congratulate tonight’s winners onstage. pic.twitter.com/JMcCggSFtl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 februari 2018

Bron: Twitter. Beeld: Getty.