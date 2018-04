Kate Middleton bevallen van derde kindje

Het grote moment is daar: Kensington Palace maakt zojuist bekend dat Kate om 11 uur is bevallen van het derde koninklijke kindje.

Volgens de eerste officiële berichten is Kate om 11.00 (Engelse tijd) bevallen van een zoontje. Het jongetje weegt 3,8 kilo en moeder en kind maken het goed. William was aanwezig bij de bevalling.

Ziekenhuis

Eerder vandaag werd al gemeld dat Kate naar het ziekenhuis was gegaan. Slechts een paar uur later is het kindje geboren. Hoe de tweede zoon van Kate en William heet is nog niet bekendgemaakt. Wedkantoren in Engeland zijn er al maanden druk mee, maar nu we weten dat het derde kindje een jongetje is zou een van deze namen een goede kans maken:

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 april 2018