Kate Middleton draagt bijzondere jurk naar ziekenhuis waar prinses Diana ook was

Terwijl koningin Máxima en koning Willem-Alexander op staatsbezoek in India zijn, vertoeven de hertog en hertogin van Cambridge al een aantal dagen in Pakistan. Kate Middleton verscheen donderdag in een bijzondere jurk.

Eentje waar we haar nog niet eerder in hebben gezien.

Prinses Diana

Met dit werkbezoek in Pakistan treden William en Kate in de voetsporen van prinses Diana. Zij bezocht het land namelijk ook een paar keer voor haar werk voor meerdere goede doelen. Daarnaast bezocht Diana het land ook toen ze een relatie had met de Pakistaanse hartchirurg Hasnat Khan.

Ziekenhuisbezoek

Donderdag is al helemaal een bijzondere dag voor het Britse koninklijk paar. Want dan bezoeken Kate Middleton en prins William het Shaukat Khanum Memorial Cancer-ziekenhuis, waar Lady Di in het jaar van haar dood nog is geweest. Ze bezocht het ziekenhuis tweemaal in 1995 en 1997, om zieke kinderen een hart onder de riem te steken.

Traditionele jurk

Kate en William reisden voor dit speciale ziekenhuisbezoek van de hoofdstad van Pakistan naar de bruisende stad Lahore. De hertogin zag er bij aankomst indrukwekkend uit in een bijzondere jurk van wit kant, met een witte sjaal over haar schouders gedrapeerd. De jurk blijkt een traditioneel gewaad te zijn, een ‘shalwar kameez’ genaamd.

