Hoogzwangere Kate Middleton doet zélf haar boodschappen

Sta je rustig je appels af te wegen, loopt Kate Middleton je voorbij met haar boodschappenkarretje. Het overkwam klanten van een Waitrose-supermarkt in Norfolk deze week. Wat blijkt? De Duchess of Cambridge doet gewoon helemaal zelf haar eigen boodschappen!

Oké, niet helemáál in haar uppie. Er waren natuurlijk wel wat bodyguards bij, maar volgens klanten deed Kate verder alles zelf.

Koopjesjager

Zo had ze haar eigen boodschappentassen meegenomen (want wel zo goedkoop en milieubewust), kocht ze een korianderplantje uit het koopjesrek (25 procent korting, dat kan niemand laten liggen) én nam ze een gratis kopje koffie mee. Eenmaal buiten laadde ze ook nog eens haar eigen boodschappen in, zonder de hulp van haar bodyguards. En dat terwijl ze ieder moment zou kunnen bevallen.

Onwaarschijnlijk

Nu rijst natuurlijk de vraag of álle Britse royals zelf hun boodschappen doen. Als we royalty-expert Marlene Koening moeten geloven niet: volgens haar is de kans klein dat we bijvoorbeeld prins Charles of koningin Elizabeth in de supermarkt tegen het lijf lopen. “De Britse royals hebben gewoon mensen in dienst die de boodschappen voor hun doen. Waarschijnlijk wordt alles ook gewoon achteraf aan hun adres bezorgd”, vertelt ze aan Harper’s Bazaar.

Actieve rol

De jongere generatie van de royals maakt echter nog weleens een uitzondering, en dan met name Kate. “Ik acht de kans klein dat ze echt wekelijks zelf boodschappen doet, omdat ze gewoon een huishoudelijk team tot haar beschikking heeft”, aldus Marlene. “Maar ik denk wel dat Kate, omdat ze is grootgebracht in een ‘normale’ wereld, een meer actieve rol aanneemt als het gaat om wat haar familie eet.”

Normaal leven

Ook prins Harry blijkt geregeld zijn eigen boodschappen doen, al dan wel in vermomming. “Harry draagt meestal een baseballpetje in de hoop dat mensen hem niet herkennen.” De prins liet vorig jaar nog in een interview weten dat hij gewoon zijn eigen boodschappen doet. “Soms ben ik weleens bang dat iemand een foto van mij neemt als ik bij het vlees sta, maar het is belangrijk voor mij om mijn leven zo normaal mogelijk te leiden. En als ik geluk heb dan kunnen mijn kinderen dat later ook.”

Bron: Marie Claire. Beeld: Twitter, Getty Images

