Boeken maar: de broer van Kate Middleton klust bij als gids in dít land

Zijn zus mag dan wel de hertogin van Cambridge zijn, maar dat betekent niet dat James Middleton financieel gebakken zit. Hij verdient zijn geld op een heel avontuurlijke manier.

Op beelden van de Britse krant Daily Mail is te zien hoe James onder andere tours geeft langs de toeristische trekpleister Loch Ness.

Faillissement en relatiebreuk

Zijn plotselinge carrièreswitch komt niet helemaal uit de lucht vallen. James heeft de afgelopen jaren namelijk het nodige voor zijn kiezen gekregen. Zo ging zijn bezorgbedrijf ‘Boomf’ failliet nadat hij een verlies van drie miljoen pond had gemaakt én liep zijn relatie met actrice Donna Air op de klippen.

Hulp van familie

James probeert nu rust te vinden in Schotland, waar hij tours geeft aan gasten van de Glen Affric Lodge, in de buurt van Loch Ness. Met een beetje hulp van zijn (schoon)familie: de grond is namelijk van David Matthews, de vader van James Matthews, en dat is dan weer de man waar Pippa Middleton vorig jaar het jawoord aan gaf.

Met de royals in contact komen? Tot nu toe lijkt een retourtje Schotland je grootste kans daarop.

