Kate Middleton deelt nieuw, zoet kiekje van prinses Charlotte

Onlangs gaf Kate Middleton haar allereerste podcastinterview over de opvoeding van haar kinderen. In de podcast Happy mum, happy baby vertelt Kate aan Giovanna Fletchers wat voor haar het belangrijkste is bij een goede opvoeding. Ook sprak ze over haar lievelingsfoto van Charlotte.

Die favoriete foto van haar dochter, heeft ze nu op Instagram gedeeld.

Advertentie

Kate deelt nieuwe foto van Charlotte

Kate zei over het zoete kiekje: “Ik heb een foto van Charlotte, dat ze aan een bluebell (hyacinthoides non-scripta) ruikt. Het zijn momenten als deze die zoveel voor me betekenen als een ouder.”

Ook zegt ze: “Ik probeer iedere dag van dit soort momenten te hebben, ook al heb ik geen tijd. Maar in een ideale wereld zou ik dit veel meer doen.”

Kate heeft de foto van Charlotte zelf gemaakt. Het kiekje lijkt geschoten te zijn op de 4e verjaardag van de prinses, omdat de foto in dezelfde stijl is als de portretten die eerder van het meisje zijn gedeeld.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, Brunopress