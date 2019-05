Kate Middleton draagt (bijna) dezelfde mooie jurk als prinses Eugenie

Kate Middleton heeft een prachtige tuin ontworpen voor de RHS Chelsea Flower Show en terwijl ze deze tuin aan Queen Elizabeth toont draagt ze een bekende bloemenjurk.

Kate is namelijk niet de eerste van het Britse koningshuis die deze vrolijke jurk draagt.

Advertentie

Wit kant

De designerjurk van Erdem heeft een prachtige bloemenprint en mouwen die tot net over de ellebogen gaan. De jurk is afgewerkt met bijpassend wit kant rond de kraag, manchetten, taille, buste en rok. Wat accessoires betreft koos Kate voor een paar suède sleehakken, een minimalistisch horloge en een paar bijpassende pareloorknopjes.

Favoriet

In april droeg prinses Eugenie een soortgelijke jurk tijdens de Royal Maundy Service 2019 in de St. George’s Chapel. Ook de hertogin van Kent, Katharine Worsley, droeg exact dezelfde jurk vorig jaar. Zij verscheen tijdens het koninklijk huwelijk van prins Harry en Meghan in deze zomerse bloemenjurk.

We kunnen dus wel zeggen dat de maxi-bloemenjurk een grote favoriet is bij de Britse koninklijke familie.

Prinses Eugenie in april 2019

Katharine Worsley, hertogin van Kent, in 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Prima UK. Beeld: Getty Images