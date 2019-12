Kate Middleton brengt eerbetoon aan Diana met bijzondere accessoire

Woensdagavond was de Britse koninklijke familie aanwezig bij een receptie in Buckingham Palace. De outfit van Kate Middleton was prachtig als altijd, maar het was vooral 1 van haar accessoires die de aandacht trok.

Kate droeg op de receptie een donkerblauwe, fluwelen jurk van Alexander McQueen die tot de grond reikte. Om haar look af te maken, droeg de hertogin van Cambridge allerlei diamanten accessoires, waaronder een opvallende ketting en pareloorbellen.

1 van de favorieten

Maar het waren niet haar oorbellen of ketting waar alle blikken op gericht waren, maar de fonkelende tiara die op haar hoofd pronkte. Deze lover’s knot-tiara was namelijk 1 van de favoriete stukken van Kates overleden schoonmoeder prinses Diana.

Huwelijkscadeau

Achter de tiara schuilt een bijzonder verhaal. Queen Elizabeth gaf het diamanten pronkstuk in 1981 als huwelijkscadeau aan Diana. Na haar overlijden kreeg Kate de tiara, die ze inmiddels al meerdere keren heeft gedragen op bijzondere gelegenheden.

Kate met de prachtige tiara:

Bron: Vogue. Beeld: ANP