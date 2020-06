Ahá: daarom ziet Kate Middleton er dus zo goed uit in video-vergaderingen

Eerlijk is eerlijk: Kate Middleton ziet er altijd goed uit. Of ze nou haar entree maakt op een sjiek gala of vanachter de laptop een video-vergadering in gaat, we betrappen haar nooit op een slechte dag. Maar voor die stralende video-performance heeft ze een trucje.

Of beter gezegd: daar heeft haar visagist een trucje voor.

Extra eyeliner

Omdat je zo voor een webcam alleen het bovenste gedeelte zichtbaar is, moet je het toch vooral hebben van de ogen. Die zet een visagist aan met een extra lijntje eyeliner. Niet alleen op het ooglid, maar ook aan de onderkant van het oog. De ene keer is het lijntje subtiel uitgesmeerd, de andere keer is het sprekender, maar feit is dat het lijntje er altijd is.

Opvallend is dat Kate haar make-up verder rustig houdt. Tijdens haar Zoom-gesprekken blijft ze weg van felgekleurde lipstick en aanwezige blush. Door haar ogen extra aan te zetten, spreken die nog meer. Dat helpt nogal wanneer je het moet doen met de niet altijd even scherpe pixels of haperende internetverbinding.

Geen omkijken naar

Nu wil je natuurlijk weten welke eyeliner de hertogin het liefst gebruikt. Dat weten we ook: het is de Bobbi Brown gel-eyeliner. Die breng je aan met een apart kwastje en heeft als grote voordeel dat ‘ie lekker lang blijft zitten. Want tijdens het thuiswerken make-up dragen is één ding, maar dan willen we er de rest van de dag geen omkijken naar hebben.

Wordt jouw lijntje eyeliner nooit symmetrisch? Met dit kantoorartikel wél.

Bron: Pure wow. Beeld: Brunopress