Kate Middleton heeft een geheime stylist en het is déze Britse royal

Kate Middleton is een prachtige vrouw met een verzorgde kledingstijl. Of de hertogin altijd zelf haar kleding shopt of dat ze hier een stylist voor heeft, is onduidelijk. Maar ze krijgt soms wel hulp van een andere Britse royal.

Kate heeft een goede band met gravin Sophie, de tante van prins William. De vrouw van prins Edward en Kate hebben blijkbaar ook dezelfde kledingsmaak, want Sophie blijkt regelmatig voor Kate te shoppen.

Jumpsuit

De Britse modeontwerper Donna Ida vertelde aan Daily Mail dat de gravin regelmatig kleding voor Kate meeneemt. Sophie zou in haar winkel namelijk een keer een jumpsuit hebben gekocht en toen hebben gevraagd of ze er ook een voor Kate mee mocht nemen. Kate heeft de zwarte jumpsuit tot dusver niet in het openbaar gedragen, maar dat ze dezelfde smaak hebben, is inmiddels wel bewezen:

