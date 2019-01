Hoewel Kate Middleton tijdens officiële gelegenheden meestal kiest voor een nette jurk of een rok, werd ze dinsdag in een wat meer casual outfit gespot.

Kate bracht een bezoekje aan de King Henry’s Walk, een gemeenschappelijke tuin in het noorden van Londen en was geheel gekleed volgens de laatste trends.

Stoere schoenen

In een korte tweedjas, kaki jeans én stoere hiking boots wist Kate opnieuw alle aandacht op zich te vestigen. En hoewel de schoenen iets anders zijn dan wat we normaal van haar gewend zijn, ziet ze er hartstikke stoer uit.

Modetrend

Hiking boots zijn sowieso op dit moment helemaal hip. Grote modehuizen als Chloé, Tod’s, Off-White en Gucci hebben de stoere laarzen al in hun collecties opgenomen. Ook in het huidige straatbeeld is de trend niet meer weg te slaan.

Leuke tip

Wil jij net zulke stoere laarzen als Kate? Deze schoenen lijken sprekend op hiking boots van See by Chloe, maar zijn nét wat goedkoper:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Getty