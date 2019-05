Wauw: dit is het mooie handschrift van Kate Middleton

Wanneer je een royal bent, dan kom je niet weg met een handschrift dat aan elkaar hangt van onleesbare hanenpoten. Het lijkt erop dat Kate Middleton dat in haar oren geknoopt heeft.

Dat blijkt wel uit een kaartje dat ze achterliet op de Chelsea Flower Show.

Advertentie

Zwierig

Kate heeft geholpen bij de aanleg van de beroemde Chelsea Flower Show in Londen. Ze verwelkomde daar een groep schoolkinderen die in de tuin in de boomhut klommen en marshmellows roosterden. Op kaartjes mochten alle kinderen hun mooiste herinnering aan de tuin opschrijven. De hertogin deed mee en schreef op een kaartje in een zwierig handschrift dat ze warme herinneringen koest aan klimmen op de stenen in het meer.

Kate’s happy childhood memory – boulder hopping in the Lake District…. pic.twitter.com/cf8q3x3LS1 — Rebecca English (@RE_DailyMail) 20 mei 2019

Kalligraaf

Kate is overigens niet de enige royal met een prachtig handschrift. Meghan Markle verdiende voor ze doorbrak als actrice in Suits een extra zakcentje door te werken als kalligraaf. En die vaardigheden is ze nog zeker niet verloren, zo blijkt uit deze door haar gepende rode letters:

Spot the royal handiwork! Meghan helped make this Christmas decoration during her visit to Brinsworth House (📸 @RoyalReporter ) pic.twitter.com/DLcodCV3JL — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) 18 december 2018

Wiens handschrift vind je het mooist: die van Kate of Meghan?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: People.com. Beeld: ANP, Twitter