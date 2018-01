Kate Middleton heeft iets héél bijzonders met haar haren gedaan

Kate Middleton heeft een lieve keuze gemaakt.

En dat heeft allemaal met haar kapsel te maken.

Pruiken

Ze heeft een deel van haar haren gedoneerd aan een goed doel waar ze pruiken maken voor kinderen met kanker. Het goede doel heet Little Princess Trust en ook bekende artiesten hebben hier weleens haar aan gedoneerd. Volgens de kapper van de 37-jarige hertogin is er maar liefst 17 centimeter afgeknipt. Ze heeft haar haren anoniem gedoneerd, omdat ze liever niet zo in de schijnwerpers staat. Nu is het nieuwtje toch een beetje uitgelekt en vindt iedereen het heel lief.

Het kortere haar van Kate:

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP