Zo gaat Kate Middleton heten op de dag dat prins William koning wordt

Kate en William genieten met volle teugen van hun gezinsleven. Met drie kleine kids in huis is het maar wat gezellig druk.

Zeker omdat ze weten dat er ooit hele andere dagen aan zullen komen. Nu nog is de vader van prins William, prins Charles, de Britse troonopvolger.

Maar prins William is na zijn vader aan de beurt. En dus kan het nog wel even duren voordat hij koning wordt, maar mocht het zover zijn, dan zal Kate Middleton haar naam moeten veranderen. De kans is namelijk heel groot dat ze dan hetzelfde gaat heten als prinses Diana. Kate zal dan ook ‘the princess of Wales’ worden genoemd, net als haar overleden schoonmoeder. Nu gaat ze nog door het leven als ‘hertogin van Cambridge’.

Het bizarre is dat ook de nieuwe vrouw van prins Charles, Camilla, ook deze titel mag aannemen als ze koningin wordt. Maar uit respect voor prinses Diana zal zij dit niet doen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP