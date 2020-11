Kijkers weten het zeker: Kate Middleton is te zien in ‘The crown’

Het blijft de vraag der vragen: kijken de leden van de Britse koninklijke familie zelf ook naar The crown? Dat weten we nog steeds niet zeker, maar fans denken wel zeker te weten dat niemand minder dan Kate Middleton in een van de afleveringen te zien is.

In het vierde seizoen van The crown is het leven van de koninklijke familie in jaren zeventig en tachtig te zien. Járen voordat Kate Middleton en prins William elkaar op de universiteit leerden kennen, maar toch zou Kate in dit seizoen al gespot zijn.

Kate Middleton gespot in The crown

In de zesde aflevering van dit seizoen gaan prins Charles en Diana op tour door Australië en Nieuw-Zeeland en op die beelden is ‘Kate’ in het publiek gespot. Ze is het vast en zeker niet zelf, maar fans keken wel even gek op toen ze de vrouw die erg lijkt op de hertogin voorbij zagen komen. Op Twitter schrijft iemand: “Een van de vrouwen die Diana wil begroetten is een kopie van Kate Middleton.” Zie jij het ook?

Meta moment in S4 Ep6 of #TheCrown….while depicting Charles and Diana’s trip to Oz, one of the women reaching out to touch Diana is the spit of Kate Middleton…. pic.twitter.com/OLLda3gJmX — Heather McDonagh (@Connemara_Queen) November 16, 2020

Surely SURELY I’m not the only one who has definitely (read: probably not, but definitely) spotted Kate Middleton in the background in Season 4 of @TheCrownNetflix! #TheCrownSeason4 #TheCrown #DuchessofCambridge pic.twitter.com/N6nXr7eEjN — Robert Marks (@R_Marks91) November 16, 2020

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: ANP