Kate Middleton geeft openhartig interview over opvoeding kinderen

Kate Middleton heeft haar allereerste podcastinterview gegeven. In dit gesprek is ze openhartiger dan ooit over de opvoeding van haar kinderen.

In de podcast Happy mum, happy baby vertelt Kate aan Giovanna Fletchers wat voor haar het belangrijkste is bij een goede opvoeding.

Advertentie

Veilig thuis

Wat Kate haar kinderen vooral wil bieden, is een veilige plek om op te groeien en relaties op te bouwen met de mensen om zich heen: “Die momenten die je doorbrengt met de mensen om je heen, dat herinner ik me nog uit mijn jeugd. En er is ook de omgeving waar je tijd doorbrengt: een gelukkig thuis, een veilige plek.” aldus de hertogin.

Buitenspelen

Daarnaast wil Kate dat haar kinderen veel tijd buiten doorbrengen: “Ik vind dat geweldig voor het fysieke en mentale welzijn en het leggen van de basis voor je ontwikkeling. Het is zo heerlijk om tijd buiten door te brengen, die kwaliteitsrelaties op te bouwen, zonder de afleidingen als ‘ik moet koken’ en ‘ik moet dit doen’. Eigenlijk is het zo simpel.”

Oma

Iemand die een belangrijk voorbeeld voor Kate is geweest, als het aankomt op opvoeden, is haar oma. Ze vertelt: “Ik had een waanzinnige grootmoeder die heel veel tijd voor ons opofferde. Ze speelde niet alleen met ons, maar leerde ons ook knutselen. Ook nam ze ons mee in haar broeikas waar ze ons liet tuinieren. Ik probeer veel van die ervaringen mee te nemen in de opvoeding van mijn kinderen.”

Hetzelfde schuitje

Interviewster Giovanna dankt Kate voor haar eerlijkheid. Ze vindt het bijzonder om te zien dat Kate, die zich in een unieke positie bevindt, hetzelfde meemaakt als iedere ouder. “We hebben allemaal slapeloze nachten, we leren onze kinderen allemaal hoe ze op het potje moeten gaan. Ook zij.” aldus Giovanna.

Een deel van het gesprek luister je hieronder:

Dit verrassende gerecht zet Kate Middleton ’s avonds voor haar kroost op tafel:



De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard, Nu.nl. Beeld: Brunopress