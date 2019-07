Kate Middleton schittert in knalroze jurk tijdens doop baby Archie

Zaterdag vond de langverwachte doopceremonie van baby Archie plaats. Terwijl de meeste vrouwelijke aanwezigen kozen voor een wit of crèmekleurig ensemble, stal Kate Middleton de show in een opvallend roze jurk.

De doop van de kleine Archie Harrison Mountbatten-Windsor vond plaats in de privékapel van Windsor Castle, waar prins Harry zelf eind 1984 ook gedoopt werd.

Doopceremonie baby Archie

Het zoontje van de graaf en hertogin van Sussex droeg een handgemaakte replica van de koninklijke doopjurk die al 11 jaar door koninklijke baby’s wordt gedragen. Bij de ceremonie waren naast William en Kate ook de moeder van Meghan, Camilla (Duchess of Cornwall en de tweede vrouw van prins Charles) en Lady Sarah McCorquodale aanwezig.

Lieflijke kleuren

De vrouwen waren tijdens de doop bijna allemaal gehuld in jurken in zachte tinten. Meghan Markle droeg een prachtige witte jurk, die mooi combineerde met het blauwe pak van haar man Harry. Meghan’s moeder droeg een lieflijk zachtroze ensemble. Maar Kate Middleton koos voor een opvallendere outfit.

Opvallende jurk Kate Middleton

De Duchess of Cambridge droeg namelijk een opvallende knalroze jurk van ontwerpster Stella McCartney. De jurk was voorzien van een grote strik in de halslijn. De in het oog springende jurk combineerde ze met contrasterende rode hakken en een haarband in dezelfde kleur, waardoor ze niet te missen is in de koninklijke foto van de doop.

Harry and Meghan finally release christening photos on Instagram https://t.co/k3r80r2TRP — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 6 juli 2019

Bron: Townandcountrymag. Beeld: ANP