Zó zag Kate Middleton er als klein meisje uit

Het is feest bij de Britse koninklijke familie: Kate Middleton blaast 9 januari 36 kaarsjes uit. Maar hoe zag ze eruit toen ze minstens 30 kaarsjes minder uit te blazen had?

Kate groeide samen met haar vader en moeder, jongere zus Philippa en haar broer James op in het plaatsje Bucklebury. De middelbare schoon waar ze heen ging, was de privéschool in Marlborough. Vervolgens ging ze studeren aan de Universiteit van St. Andrews, waar ze ook prins William ontmoette. Dat is al heel wat jaartjes geleden, want vandaag viert Kate haar 36ste verjaardag. Maar hoe zag ze eruit als jong meisje?

Omg cool Kate Middleton played fockey in high school!! pic.twitter.com/lj7Ry6Jj3F — Ting Fang (@tingmouse) 19 juli 2013



Beeld: Getty.