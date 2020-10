Zwarte winterjas saai? Kate laat met lange rode jas zien hoe het ook kan

Dinsdagmiddag brachten de Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton een verrassingsbezoek aan deelnemers van een kunstwedstrijd in Londen. Kate verscheen deze middag in een prachtige lange rode jas.

We zagen Kate vaker in rode jassen, maar dit lange model van Alexander McQueen droeg ze nog niet eerder naar een publieke gelegenheid. Kate combineerde de lange jas met een witte blouse, een zwarte midirok en zwarte pumps en tas:

The Duke and Duchess of Cambridge have marked the launch of the #HoldStill2020 @NPGLondon lockdown photography exhibition with engagements in London today – as examples of the stunning entries go on display across the country. pic.twitter.com/fuz6V7iRq4

— Rebecca English (@RE_DailyMail) October 20, 2020