Kate Middleton verschijnt in prachtige lenteoutfit op een van haar laatste werkdagen

Over een paar weken is Kate Middleton uitgerekend, maar nog steeds is ze aan het werk. Hooggehakt en wel verschijnt ze nog bijna dagelijks bij evenementen.

Ook vandaag was Kate aanwezig in Londen bij een evenement waar werd gepraat over mentale gezondheid bij kinderen, iets wat zij heel belangrijk vindt. Je zou denken dat ze met acht maanden op de teller voor een comfortabele outfit zou kiezen, maar niets is minder waar. Kate verscheen in een prachtige groene jurk en groene jas van Jenny Packham inclusief centimeters hoge hakken. En een prachtige babybuik, niet te vergeten:



Bron: People.com. Beeld: Getty.