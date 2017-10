Dít is waarom Kate Middleton nooit nagellak draagt

Als je goed let op de handen van Kate Middleton, dan valt je zeker iets op.

Want: de hertogin heeft nooit nagellak op.

Mag niet

En daar is een reden voor. Voor de Britse royals geldt er namelijk een strenge dresscode. Zo mogen de royals nooit diepe decolleté’s laten zien of hun nagels in felle kleuren lakken. Koningin Elizabeth draagt al bijna 30 jaar een zachtroze tintje. Kate lijkt toch voor helemaal naturel te kiezen. Zij draagt niets op haar nagels.

Opvallende ringen mag ze daarentegen wél dragen en dat doet ze ook graag.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP