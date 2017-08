Zo brengt Kate Middleton een ode aan prinses Diana

Het is 20 jaar geleden dat prinses Diana overleed. Om haar te gedenken, brachten prins William, prins Harry en Kate Middleton een bezoek aan de tuin nabij Kensington Palace die als haar nagedachtenis werd aangelegd.

Kate Middleton droeg naar het bezoek een prachtige zeegroene bloemenjurk van modehuis Prada. Haar outfit was duidelijk een knikje naar de overleden moeder van haar man. Lady Di droeg eerder een jurk die als twee druppels water lijkt op het zijden exemplaar van Kate. Kijk en oordeel zelf:

Hoe zou prinses Diana er anno 2017 hebben uitgezien? Je ziet het in bovenstaande video.

Kate stemde zelfs de tint van haar schoenen af op die van Diana. The Sunken Garden was voor Diana een favoriete plek om haar tijd door te brengen. “Als ze ’s ochtends ging joggen, kwam ze vaak een praatje maken met de tuinmannen. Ze zei hoe mooi ze de tuin vond en hoe anders de tuin er per seizoen uit zag. Ze maakte vaak een grapje met ze en was heel vriendelijk en warm”, vertelt hoofd-tuinman Sean Harkin aan Country Living.

It looks like Kate is wearing the Prada Printed Silk Dress (ID by the talented @HeavenQRF) https://t.co/3rjR5NP6fo pic.twitter.com/sHiNGsGUTf — Duchess Kate Blog (@HRHDuchesskate) August 30, 2017

Bron: Country Living. Beeld: ANP, Twitter