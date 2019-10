Kate Middleton gespot met oorbellen van nog geen tientje

Kate Middleton ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Ze doet geregeld hoofden draaien in haar prachtige outfits en klassieke kleding combinaties. De Britse draagt geregeld dure merken, maar werd woensdag gespot met ontzettend betaalbare oorhangers van slechts €7,33.

De hertog en hertogin van Cambridge brachten woensdag een bezoekje aan spiritueel leider Aga Khan, ter voorbereiding op hun werkbezoek naar Pakistan later deze maand.

Jurk Kate Middleton

De 37-jarige Kate Middleton had voor de gelegenheid weer een prachtige outfit uit de kast getrokken. Ze droeg een zwierige jurk in azuurblauwe kleur, die tot op haar enkels viel. De jurk is nauw gesloten bij de hals en loopt zwierig uit naar beneden en is ontworpen door modemerk A Ross Girl.

Betaalbare oorbellen

Het is niet de eerste keer dat Kate deze jurk droeg, want ze werd er tijdens meerdere werkbezoeken al in gespot. Maar ditmaal maakte ze de jurk op een unieke manier af, door er zeer betaalbare oorbellen bij te dragen. Wat speurwerk vertelt ons dat de oorhangers van het merk Zeen zijn en slechts €7,33 kosten. Helaas zijn ze op dit moment wel uitverkocht.

TRH The Duke & Duchess Of Cambridge have arrived at the Aga Khan Centre today before their Royal Tour of Pakistan later this month. #KateMiddleton #princewilliam #dukeofcambridge #DuchessofCambridge pic.twitter.com/s1gTd0dq5C — The Rumble (@theRumble9) October 2, 2019

Bron: Hellomagazine. Beeld: ANP