Kate Middleton straalt op rode loper in opvallende wit-gouden jurk

Zondagavond werden de BAFTA-awards uitgereikt. Alle ogen waren op Kate Middleton gericht toen zij samen met prins William acte de présence gaf op de rode loper.

De British Academy Film Awards, ofwel BAFTA-awards, is in Groot-Brittannië de grootste prijsuitreiking in de filmindustrie. De BAFTA-awards worden ook wel de ‘Britse Oscars’ genoemd.

Advertentie

Duurzaam

Dit jaar heeft de organisatie van de BAFTA-awards een dresscode voorgesteld die duurzaamheid bevordert. Zo hebben ze alle genodigden gevraagd om duurzame mode aan te moedigen door een oude outfit te dragen voor de prijsuitreiking.

Zo gezegd, zo gedaan. Kate droeg namelijk een wit-gouden Alexander McQueen-jurk die ze eerder al eens droeg tijdens een rondreis door Maleisië in 2012. Van Kate weten we sowieso dat ze haar favoriete looks regelmatig opnieuw draagt.

Wijde halslijn

Kate zag er wederom prachtig uit en straalde op de rode loper. Bij de jurk droeg ze een opvallende druppelketting van Van Cleef & Arpels om de wijde halslijn te benadrukken. De hertogin droeg het haar in een klassieke knot en maakte haar outfit af met bijpassende diamanten oorbellen en een gouden clutch met glitters van Anya Hindmarch. Prins William droeg een traditionele zwarte smoking.

De hertog en hertogin van Cambridge tijdens hun rondreis door Maleisië in 2012. Kate Middleton droeg toen dezelfde wit met gouden jurk van Alexander McQueen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Harper’s Bazaar. Beeld: Getty Images, Instagram