Zwangere Kate Middleton verrast iedereen met deze opvallende jurk

Prins William en Kate Middleton zijn momenteel op staatsbezoek in Zweden; een mooi moment voor Kate om de meest fantastische jurken uit de kast te trekken.

Tijdens een ontmoeting met de Britse ambassadeur in Stockholm droeg Kate, of Catherine zoals ze officieel genoemd zou moeten worden, een indrukwekkende, goudkleurige jurk met prachtige bloemen.

Zwanger

Een jurk waarin ook duidelijk te zien is dat de duchess inmiddels over de helft van haar zwangerschap is. Normaal gesproken houdt de vrouw van prins William haar kleding redelijk ingetogen, dus het is een opvallend modestatement dat ze maakt.

Ook de Zweedse kroonprinses Victoria, haar man prins Daniel en de bekende Zweedse acteurs Alicia Vikander (Oscarwinnaar voor haar rol in ‘The Danish Girl’) en Stellan Skarsgård schoven aan voor het diner.

Merk

Toch was Catherine de ster van de avond: in haar opvallende jurk van Erdem stal ze de show. Aan de jurk zou trouwens een prijskaartje hangen van zo’n €2.200.

