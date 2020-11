Kate Middleton openhartig over opvoeding en driftbuien van haar kinderen

Kate Middleton lanceerde deze week de resultaten van haar grote enquête over het belang van de beginjaren bij kinderen. In een persoonlijke video vertelt ze openhartig over haar eerste jaren en die van haar kinderen.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de vier mensen het specifieke belang van de eerste vijf jaar van het leven van een kind erkent. Kate is erg geschrokken van de resultaten van het onderzoek en probeert deze door middel van verschillende video’s duidelijk te maken hóe belangrijk de eerste vijf jaar zijn.

Advertentie

Vervelende ervaringen

Zo beantwoordt de hertogin in een van de video’s een paar vragen fans. Als eerste wordt haar gevraagd waarom ze zo geïnteresseerd is in de early years van kinderen. “Ik krijg deze vraag heel vaak. Ik denk dat mensen aannemen hierin geïnteresseerd ben omdat ik een ouder ben. Maar ik denk dat dit echt groter is dan dat”, vertelt Kate. “Vanaf het begin ontmoet kinderen mensen die lijden aan verslaving of een slechte geestelijke gezondheid, en keer op keer horen we dat de problemen bij volwassen leeftijd komen door hun ervaringen in hun vroege kinderjaren.”