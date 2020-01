Kate Middleton doet boekje open over moeilijke tijd na geboorte George

Meghan Markle blijkt niet de enige te zijn die het af en toe moeilijk heeft gehad met haar leven als royal. Tijdens een 24 uur durende tour door het Verenigd Koninkrijk heeft Kate Middleton voor het eerst een boekje open gedaan over de moeilijke periode na de bevalling van de klein prins George.

Hoewel de geboorte van haar eerste kind een hoogtepunt was, was de periode erna niet bepaald gemakkelijk voor Kate.

Afwezigheid van William

Zo vertelt Kate dat ze zich ‘geïsoleerd’ voelde na de geboorte van prins George. Ook voelde ze zich erg ‘afgesneden’ van de mensen waarvan ze hield. “Ik had een kleine baby in het midden van Anglesey en ik voelde me zo geïsoleerd, zo afgesneden van de rest. Ik had geen familie om mij heen en William had die periode nachtdiensten,” aldus Kate.

Moeilijke tijd

Prins William was ten tijde van de geboorte van prins George werkzaam voor de Royal Air Force, wat betekende dat hij vaak van huis was. In 2017 gaf Kate Middleton ook al toe dat ze in de periode als kersverse moeder niet altijd even gelukkig was. “Het is soms eenzaam en je voelt je soms geïsoleerd,” zo vertelde Kate toen al.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Getty Images