Kate Middleton fleurt straatbeeld op met opvallende paarse outfit

De vrouw van prins William heeft een klassieke kledingstijl en ziet er altijd stijlvol en netjes uit. Maar vrijdag gooit Kate Middleton het over een andere, kleurrijke boeg. Want ze draagt een opvallende paarse outfit naar een belangrijk werkbezoek. Een gewaagde look voor de hertogin!

Kate Middleton maakte vrijdag haar opwachting voor een werkbezoek aan het East Anglia’s Children’s Hospices in Norfolk, Engeland.

Werkbezoek

Het East Anglia’s Children’s Hospices zorgt voor kinderen en jongeren met levensbedreigende aandoeningen. Ook ondersteunt de instelling de betrokken families. De zorg die het hospice aanbiedt bestaat uit onder andere specialistische verpleegkundige zorg, activiteiten, therapieën, counseling en vrijwilligersdiensten in het ouderlijk huis van de kinderen.

Gewaagde look

Kate Middleton had voor de belangrijke gelegenheid aan dit bijzondere hospice een paarse outfit uit de kast getrokken. Haar aanwezigheid fleurde de grijze dag dan ook direct op. De hertogin van Cambridge droeg het ensemble van ontwerper Oscar de la Renta al eerder, tijdens een bezoek aan het Royal Opera House in januari.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP, Bruno Press