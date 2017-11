Kate Middleton leent parelketting van Queen Elizabeth die Diana ook droeg

Kate Middleton zette deze week een stijltraditie voort. Ze droeg namelijk een prachtige parelketting van koningin Elizabeth, die ook prinses Diana ooit droeg.

De zwangere royal ging maandag samen met prins William en prins Harry naar het feest op Windsor Castle om de 70-jarige trouwdag te vieren van de koningin en prins Philip.

Cadeau

De ketting met 4 rijen parels en diamanten sluiting werd ooit door de Japanse regering cadeau gedaan aan koningin Elizabeth. Lady Di droeg het sieraad tijdens een staatsbanket voor Nederland in 1982.

Accessoire

De ketting is niet het enige accessoire dat Kate Middleton opnieuw draagt. Zo droeg ze maandag ook de pareloorbellen met diamanten van de wijlen Princess of Wales.

