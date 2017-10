Zó zag Kate Middleton eruit toen ze nog een pony had

Kate Middleton droeg een paar jaar geleden haar haar nog heel anders. Ze koos in 2015 nog voor een heuse pony.

Omdat Kate haar haar tegenwoordig vrijwel op 1 lengte draagt, zijn die foto’s uit 2015 des te leuker om te zien. Volgens Britse media was Kate overigens zelf niet al te blij met haar pony. Ze vond ‘dat ze zo wel erg op haar moeder leek’. “Ik was er een beetje onzeker over. Ik noem het mijn moeke-kapsel”, liet ze toen weten.

Moe

Eén voordeel ontdekte ze wel: “Het verbloemt wel goed de effecten van de slapeloze nachten”. George was toen 2,5 jaar oud en Charlotte 7 maanden.

Vind jij het haar leuk staan?

Kate Middleton came back with a bang last week when she debuted her headline-making new fringe – WE LOVE pic.twitter.com/W6WofoAMDP — Anthony John Salons (@AJSalons) 22 september 2015

Kate Middleton just showed the world why a demi-fringe is a tricky trend (LOL) 🙈 http://t.co/SBj54Yro8p pic.twitter.com/L9GlIXVhGn — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) 18 september 2015

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: ANP