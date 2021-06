Kate Middleton reageert op geboorte Lilibet: “Ik wens haar het allerbeste”

Hard Seltzer is helemaal hip deze zomer, maar voor iedereen die juist op zoek is naar een alcoholvrij drankje, hebben we ook nog een goede tip: toverthee belooft namelijk hét gezonde drankje van 2021 te worden.

Maar wat is toverthee nu precies? En hoe kun je dit het beste drinken? Wij leggen het je hier uit.

Wat is toverthee?

Op TikTok komt het ene na het andere filmpje voorbij van mensen die toverthee maken en daaruit kunnen we toch wel concluderen dat dit drankje op dit moment ontzettend hip is. Naast dat het een ontzettend mooi drankje is (de thee kleurt van blauw naar paar als je iets zuurs toevoegt) is het ook nog eens gezond. De thee is namelijk afkomstig van butterfly pea flower, een plant die voornamelijk in Thailand groeit en ook wel bekend is onder de namen de blauwe kittelbloem of de vlindererwtbloesem.