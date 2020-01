Kate Middleton gespot in een stijlvolle casual outfit

Kate Middleton wordt dikwijls gespot in een prachtige jurk of vrouwelijke rok. Maar woensdag gooit ze het over een andere boeg en draagt ze een casual ensemble. Maar, zoals we van de Dutchess of Cambridge gewend zijn, is het wel een zeer stijlvolle outfit.

De reden is een bijzonder werkbezoek aan een Londense basisschool, waar de vrouw van prins William woensdagochtend gespot werd.

Advertentie

Werkbezoek

Kate Middleton bracht een bezoekje aan de LEYF Stockwell Gardens Nursery & Pre-School in Londen. De hertogin verraste de kleuters die er op school zitten en hun ouders met een ontbijtje. Ze stak de handen uit de mouwen en hielp met het uitdelen van de maaltijden aan de schoolkinderen.

Ontbijt

Dit deed ze niet zomaar, want met haar bezoek vestigde Kate aandacht op het belang van een goed ontbijt. Ze besprak de grote invloed die een gezonde start van de dag kan hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen. Ook sprak ze nog over haar onlangs gelanceerde project 5 Big Questions, waarmee ze ideeën verzamelt over de opvoeding van kinderen.

Outfit

Voor de gelegenheid had Kate geen indrukwekkende outfit vol tierlantijntjes, maar een simpele look uit de kast getrokken. Ze droeg een zwarte broek, met een witte trui en zwarte hoge laarzen. Om het geheel af te maken droeg ze er een klassieke blauwe mantel, overheen waarmee ze het een nonchalante maar stijlvolle outfit maakte.

View this post on Instagram A post shared by ROYAL NEWS (@royal_news._) on Jan 29, 2020 at 7:27am PST

Wil je net als Kate schitteren in een blauwe jas? Dan kun je hieronder naar hartelust shoppen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Marie Claire, Blauw Bloed. Beeld: Brunopress, Instagram