Kate Middleton vindt thuisonderwijs geven ontzettend zwaar

Met dank aan Pinterest blijven we op de hoogte van alle foodtrends wereldwijd. Zo ontdekten we ook de zogeheten lunchbox cakes. In Azië zijn deze vrolijke taarten al een enorme hit, dus het is slecht afwachten tot het ook naar Nederland overwaait.

Zoals de naam al doet vermoeden, is een lunchbox cake een kleine cake die in principe in een lunchtrommel of takeaway-verpakking past. Het wordt ook wel bento cakes genoemd. Ze zijn groter dan een cupcake, maar kleiner dan een taart.

Versiering

Deze taarten zijn momenteel een hit in Zuid-Korea en Singapore en worden massaal gedeeld op YouTube en Pinterest. Het leukste eraan is misschien wel hoe ze worden versierd. De taartjes worden vaak afgewerkt met botercrème in zachte pasteltinten. Sommige taarten worden versierd met tekst, andere met bloemen, maar ook cartoons komen vaak voor op de taarten.