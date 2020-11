Zó bereidt Kate Middleton zich voor op haar toekomstige rol als koningin

Prins Charles is misschien wel de directe troonopvolger van koningin Elizabeth, maar experts verwachten dat hij de kroon rechtstreeks doorgeeft aan prins William. Dat betekent automatisch dat Kate Middleton koningin wordt.

En blijkbaar bereidt ze zichzelf daar nu al op voor.

Volgens koninklijk expert Anthony McGrath bereidt Kate zich al op verschillende manieren voor op haar toekomstige rol als koningin. Hier begon ze al mee zodra ze in 2011 met William trouwde. Sindsdien neemt ze steeds meer koninklijke taken op zich. Zo is ze het koninklijke gezicht van maar liefst achttien goede doelen en woont ze regelmatig officiële evenementen bij zonder haar man, prins William.

Veranderende kledingstijl

Maar volgens een expert is er nog een subtiele manier waarop Kate zich voorbereidt op haar toekomstige rol. In een interview met Express legt Anthony uit dat hij een verandering in stijl zit bij Kate. Daarmee geeft ze aan dat ze nadenkt over haar toekomst. “Kate staat sowieso al bekend om haar ietwat conservatieve kledingkeuze. Of dat komt omdat ze zichzelf wil bewijzen tegenover haar koninklijke familie of omdat het haar persoonlijke stijl is weten we niet. Ze wordt in ieder geval zelden gespot in iets riskants. Maar sinds ze met prins William is getrouwd, zijn haar outfits nog bescheidener geworden.”

Stijlicoon

Kate Middleton staat inmiddels bekend om haar gracieuze stijl en haar indrukwekkend mooie outfits. Ze werd dan ook gelijk een stijlicoon toen ze lid werd van de koninklijke familie. De hertogin van Cambridge krijgt vooral veel lof voor het regelmatig opnieuw dragen van outfits en voor haar keuze voor betaalbare kledingitems.

Kate Middleton heeft áltijd een mooie handtas bij. Benieuwd wat ze altijd met zich meedraagt? Royaltyverslaggever Emma vertelt het je:

Bron: Express.co.uk. Beeld: Getty Images