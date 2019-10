Kate Middleton krijgt veel lof voor traditionele outfit tijdens bezoek aan Pakistan

De Europese royals zijn deze week op tour. Terwijl Willem-Alexander en Máxima op staatsbezoek in India zijn, zijn prins William en Kate afgereisd naar Pakistan. Op de 1e dag kreeg de hertogin al veel lof voor haar traditionele outfit.

Kate maakte tijdens het bezoek aan Pakistan al meteen indruk toen ze het vliegtuig uitstapte in een prachtige lichtblauwe traditionele outfit. Op de 1e volle dag van het bezoek koos ze opnieuw voor een blauwe outfit. Samen met prins William bezocht ze een school en voor dat bezoek koos ze voor een traditionele Indiase kurta met een bijpassende sjaal.

Prinses Diana

Na prins Harry in Zuid-Afrika treden ook prins William en Kate in Pakistan in de voetsporen van prinses Diana. Zij bezocht het land ook een paar keer voor haar werk voor goede doelen. Daarnaast bezocht ze het land ook 2 keer toen ze een relatie had met de Pakistaanse hartchirurg Hasnat Khan. Ze overwoog volgens de Daily Mail toen zelfs om met hem te trouwen en naar zijn geboorteland te verhuizen. Volgens de Britse krant leggen William en Kate bijna dezelfde route af als Diana deed tijdens haar 1e bezoek aan het land. Dat maakt dit staatsbezoek dus extra bijzonder.



