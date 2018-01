Zwangere Kate Middleton voor het eerst gespot in een echt trainingspak

Kate Middleton zien we bijna altijd in een prachtige jurk of een chic mantelpak. Maar ze trok nu eens iets heel anders aan.

En dan bedoelen we ook écht iets heel anders.

Sla maar een balletje

Want Kate Middleton is gespot in een trainingspak. Jawel, een joggingbroek met bijpassend sportief jack, dus. En het staat haar uiteraard geweldig. Kate was in Londen op bezoek bij een basisschool, waar kinderen gratis tennisles krijgen. Zo wil de school ervoor zorgen dat kinderen meer bewegen en fit blijven. Inmiddels hebben al 195.000 kinderen getennist via het initiatief, dat van Wimbledon Junior komt.

En wat is haar zwangere buikje goed te zien:





Bron & Beeld: ANP