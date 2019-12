Kate Middleton steekt verloskundigen een hart onder de riem

Kate Middleton heeft Britse verloskundigen een hart onder de riem gestoken. De vrouw van prins William bracht nietsvermoedende verloskundigen in het Kingston-ziekenhuis vorige maand een verrassingsbezoek, om vervolgens 2 dagen met ze mee te lopen.

Kensington Palace deelt zaterdag op Instagram foto’s van het koninklijke ziekenhuisbezoek.

Verrassingsbezoek

Tijdens haar tweedaagse bezoek aan het Britse ziekenhuis, kon Kate Middleton goed ervaren hoe de volle werkdagen van een verloskundige eruit zien. De hertogin liep mee met dagelijkse rondes, volgde personeel op de kraamafdeling en sprak met de zusters over hun beroep.

Waardering

Nadat ze ervaren had hoe zwaar het beroep kan zijn, besloot de hertogin van Cambridge een open brief te schrijven aan alle verloskundigen in het Verenigd Koninkrijk. In de brief uit ze haar waardering en ontzag voor al het harde werk dat verloskundigen wereldwijd leveren.

Dankbaar

“Jullie zijn er voor vrouwen op hun meest kwetsbare momenten. Jullie zijn dagelijks getuige van kracht, pijn en onvoorstelbare vreugde. De hulp en geruststelling die jullie bieden voor ouders en ouders van pasgeborenen is onbeschrijfelijk en ik wil jullie daarvoor bedanken”, aldus Kate Middleton.

