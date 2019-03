Kate Middleton kiest simpele maar verrassende outfit voor werkbezoek

Kate Middleton staat bekend om haar mooie outfits en het is dan ook geen verrassing meer dat ze steeds weer opnieuw verschijnt in een mooie outfit. Maar haar outfitkeuze was dinsdag wel verrassend.

Kate bezocht dinsdag een kinderopvang in Lambeth in Londen en droeg een prachtige paarse blouse die haar prachtig stond, maar vooral de broek die Kate droeg was een verrassende keuze. De wijde pantalon zou je namelijk niet zo snel bij Kate verwachten. Maar ook deze broek staat haar weer fantastisch:

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty.