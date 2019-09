Fans lijken door dít detail zeker te weten dat Kate Middleton weer zwanger is

Kate Middleton verscheen vorige week in het openbaar toen ze haar dochter Charlotte voor het eerst naar school bracht. En toen viel de oplettende kijker iets op.

Want Kate zou hebben gekozen voor een ander kapsel.

Haar haren zijn een stuk lichter gekleurd en ook lijkt het iets korter te zijn geknipt. Ze draagt ook een kortere lok bij haar gezicht. Juist door dit kapsel weten Britten het zeker: ze is weer zwanger. ‘Haar vierde kind is onderweg!’, klinkt het. Kate heeft dit namelijk bij haar eerdere drie kinderen ook gedaan, om zo de aandacht op haar kapsel te richten. Bij George, Charlotte en Louis verscheen ze ook opeens in de media met andere lokken.

Slank

Aan haar figuur is echter nog niets te zien: ze is nog even slank als altijd. En of de geruchten kloppen, is ook nog maar de vraag. Het gezin van de Cambridges is namelijk al groter is dan het gemiddelde gezin in het Britse koningshuis. Queen Elizabeth had wel vier kinderen, onder wie de vader van prins William, prins Charles.

Bron: Margriet. Beeld: ANP