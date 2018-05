Prins Harry en Meghan Markle zijn zojuist getrouwd en wat was het een prachtig moment dat in de geschiedenisboeken kan.

Na de geloftes en het omdoen van de ringen werden ze officieel tot man en vrouw verklaard.

Wereldwijd heeft iedereen het vol enthousiasme over de jurk van Meghan en hoe prachtig ze eruitziet. Want wat is ze toch een knappe vrouw. Opvallend is echter dat Kate Middleton, die vooraan in het publiek zat, ook koos voor een ‘witte’ outfit. En dat terwijl die kleur niet echt gepast is bij een bruiloft, omdat de bruid de enige is die in het wit mag. Hoe komt dit?

Als je goed kijkt zie je dat het mantelpak van Kate lichtgeel is. Het is dus eigenlijk geen regels overtreden: maar het lijkt op beeld toch echt meer gebroken wit. Britse pers noemt het toch een ‘ontzettend onverwachte kleur’. De jurk is van ontwerper Alexander McQueen.

Hier is beter te zien dat het pak geel is:

Kate Middleton re-wore an old Alexander @McQueen coat to Meghan Markle and Prince Harry’s wedding: https://t.co/Qda3owvGSb #RoyalWedding — Fashionista.com (@Fashionista_com) 19 mei 2018

Het moment dat ze arriveert bij de trouwlocatie, samen met alle bruidsmeisjes- en jongetjes.

Bron: Bustle. Beeld: ANP